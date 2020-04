Calciomercato Milan – Thauvin: “Futuro? Ecco la mia decisione definitiva”

CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, in diretta Instagram insieme all’attore Malik Bentalha, ha svelato la sua decisione per il futuro. Ecco le dichiarazioni del giocatore che interessa al Milan: “Ti dico: resto! Quindi il dibattito è chiuso! Perché vedo le cose che succedono ogni giorno. Perché dovrei andarmene? Fratello, sai cosa significa il club per me. Io sto bene, inoltre ho perso una stagione. Secondo te me ne andrò quando giocheremo in Champions League, quando ho combattuto per questo obiettivo per anni? Poi, rientro da un lungo infortunio, non ha senso che me ne vada”. Intanto Ralf Rangnick ha detto la sua sull’eventuale ripresa dei campionati, continua a leggere >>>

