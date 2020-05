Calciomercato Inter – Ausilio: “Futuro Lautaro Martinez? Vi spiego”

CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez pare destinato a lasciare l’Inter la prossima stagione. Su di lui è forte, ormai da mesi, l’interesse del Barcellona di Messi, che più di tutti lo ha sponsorizzato. In esclusiva a Sky Sport, ecco le dichiarazioni del dirigente dell’Inter Piero Ausilio.

“In realtà per quanto riguarda Martinez c’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter, ed è quella del pagamento di una clausola. Una clausola di cui tutti sanno, inutile nascondersi: è impegnativa, perché ha sia delle scadenze sia degli impegni che devono essere mantenuti ben precisi”.

“na clausola che scade i primi giorni di luglio quindi non è che durerà per tantissimo tempo. Ed è l’unica possibilità che esiste per non vedere oggi Lautaro Martinez lontano dall’Inter. Noi non stiamo in questo periodo discutendo e affrontando il tema Lautaro con nessuno. Semplicemente perché puntiamo su di lui, è un asset importante del club, e poi non dimentichiamo che ha ancora due anni di contratto con l’Inter. I giocatori più importanti l’Inter non ha intenzione di cederli, ma di tenerli e di rafforzarsi eventualmente sul mercato e questo vale anche per Lautaro”.

Il club nerazzurro non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il talento argentino senza avere un pagamento idoneo. La clausola rescissoria fissata è di 111 milioni di euro.