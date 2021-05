Calciomercato Inter – Adesso anche Lukaku può dire addio

Il prossimo calciomercato rischia di essere molto doloroso per l'Inter. Sembra infatti che Lukaku sia pronto a salutare.

I tifosi dell'Inter stanno per vivere nel prossimo calciomercato ciò che mai avrebbero voluto. Dopo aver vinto lo Scudetto, i nerazzurri stanno smantellando. Il primo a salutare è stato Antonio Conte, che ha interrotto il rapporto col club meneghino prendendo una ricca buonuscita. Anche a causa del suo addio, molti altri potrebbero fare lo stesso. Il primo è Achraf Hakimi. Il marocchino classe 1998 è vicino al Paris Saint-Germain per 50 milioni. I nerazzurri però devono ottenere altri soldi e a salutare potrebbe essere Romelu Lukaku, l'uomo simbolo. La società avrebbe probabilmente preferito cedere Lautaro Martinez, argentino classe 1997 che ha sempre una clausola da 111 milioni, ma se il Toro ha sempre detto che sarebbe rimasto a prescindere dall'allenatore, non altrettanto ha fatto il belga classe 1993. Così, se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni, l'Inter gli direbbe addio. Sistemando però così i conti e non dovendo più cedere. Magra consolazione, dopo che Lukaku e Hakimi avranno già detto addio. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.