Calciomercato Inter – Addio Eriksen, scelto il sostituto

CALCIOMERCATO INTER – Il mercato è sempre imprevedibile, ma l’addio di Christian Eriksen all’Inter sembra ormai una certezza. Il danese classe 1992 non riesce proprio a inserirsi negli schemi di Antonio Conte e la separazione sembra essere la soluzione migliore per tutti. I nerazzurri contano di guadagnare comunque una cifra importante, che sarebbe vicina addirittura ai 50 milioni. Una somma che, almeno in parte, dovrà essere reinvestita per il sostituto.

Il nome nuovo, secondo la Gazzetta, è quello di Renato Sanches. Il portoghese del LOSC piace moltissimo a Conte, che sarebbe convinto della scelta. Il prezzo è di circa 20 milioni, quindi assolutamente alla portata. Classe 1997, sarebbe il prototipo del giocatore che piace al tecnico pugliese. Su di lui però ci sono anche il Liverpool e il Manchester United. Prima Eriksen partirà e prima sarà possibile andare su Renato Sanches. Situazione in divenire.

