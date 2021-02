Calciomercato Inter – Addio Conte, ma torna Mourinho

Mourinho può tornare all’Inter, le ultime di calciomercato

Fuori dalle competizioni europee immediatamente, semifinale d’andata di Coppa Italia persa contro la Juventus in casa e una classifica di Serie A che vede i cugini del Milan al primo posto. L’Inter insegue, ancora una volta, da inizio stagione. Nonostante i nerazzurri sembrava fossero i favoriti e pronti a competere su tre fronti. Dopo la pace della scorsa estate, stavolta a fine anno con Antonio Conte si potrebbero separare le strade. Al suo posto, ci sarebbe un clamoroso ritorno.

La conquista di un titolo in questa stagione potrebbe salvare Conte, così come potrebbe non bastare. Di certo, in caso di "zeru tituli" allora sarebbe addio e proprio il creatore dell'espressione poco fa citata potrebbe clamorosamente tornare in nerazzurro. José Mourinho, infatti, sarebbe pronto a lasciare il Tottenham visto che in questa stagione le cose non stanno andando benissimo e rischia anche di non qualificarsi alla Champions League. I tifosi già sognano, Mourinho e l'Inter potrebbero riunirsi.