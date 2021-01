Calciomercato Inter – Accordo raggiunto per il Papu: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – Sarà un mercato low cost, come ormai ben noto, quello dell’Inter. La società nerazzurra non ha molto a disposizione dal punto di vista del budget e, per questo, dovrà cedere qualcuno per poter acquistare. Altrimenti, solo colpi a costo zero. Un obiettivo è sicuramente il Papu, ormai fuori rosa all’Atalanta. I bergamaschi chiedono 15 milioni per l’argentino classe 1988. Le squadre interessate non mancano, ma a quanto pare l’Inter ha scavalcato tutti: accordo raggiunto col giocatore per quanto riguarda durata del contratto e ingaggio.

Il problema dell’Inter è, come detto, la necessità di fare delle uscite prima di poter investire questa somma. La Juventus è la vera concorrente. I bianconeri stanno facendo altre proposte all’Atalanta, che però per ora ha sempre rifiutato. L’Inter ha l’accordo col giocatore, cerca quello con il club, sperando di non essere controsorpassata. Il Milan resta alla finestra, ma non sembra voler affondare.

