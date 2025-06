Calciomercato, il Milan fa sul serio per Guerra, ma il Valencia alza il muro

Javi Guerra è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato estivo, grazie alle sue qualità tecniche e alla crescita esponenziale dimostrata nel corso dell'ultima stagione. A Milanello lo considerano un investimento strategico per il futuro , ma il Valencia non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più brillanti con un prezzo scontato.

Non è un caso: lo scorso anno, il giocatore fu vicinissimo all'Atletico Madrid per una cifra di 25 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Una valutazione che il club spagnolo ha ben chiara anche oggi. Il Milan, consapevole della forte concorrenza proveniente da altri top club sembra pronto a rilanciare per non perdere il giovane talento spagnolo.