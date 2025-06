Calciomercato, il futuro di Sottil dopo il Milan: ancora Serie A?

Il futuro calcistico di Riccardo Sottil è ancora in attesa di essere scritto. Dopo un'esperienza in prestito al Milan, è tornato alla base

Il futuro calcistico di Riccardo Sottil è ancora in attesa di essere scritto. Dopo un'esperienza in prestito al Milan che, come gran parte della stagione rossonera, non ha lasciato un'impronta del tutto significativa, l'esterno offensivo è rientrato alla Fiorentina, dove ha un contratto valido fino al 2027. Tuttavia, una sua permanenza in Toscana è tutt'altro che certa. Il classe '99 cerca con urgenza un club che possa garantirgli continuità e un posto da titolare.