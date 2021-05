Calciomercato – Il Frosinone a Casa Milan: interessano tre giovani / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Giorno di incontri nella sede rossonera: il Frosinone interessato a tre giovani

Con la fine imminente della stagione in corso, cominciano i primi appuntamenti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Frosinone si è presentato oggi a Casa Milan. Il direttore sportivo Angelozzi e Piero Doronzi hanno chiesto alla società rossonera tre giovani: si tratta di Giacomo Olzer, Marco Brescianini e Lorenzo Colombo. Il primo sta incantando con la squadra Primavera e potrebbe fare esperienza in Serie B per continuare il processo di maturazione. Brescianini tornerà dal prestito alla Virtus Entella, mentre Colombo da quello alla Cremonese. Per quanto riguarda quest'ultimo, attenzione alla volontà del Milan, che non sarebbe così intenzionato a liberarlo. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.