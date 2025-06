L'idea del Milan: sostituire Reijnders ... con un altro Reijnders

In via di definizione la cessione di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City: al suo posto, il Diavolo potrebbe puntare su uno come lui

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, come, a breve, sarà ufficializzato il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City . Domenica il centrocampista olandese svolgerà le visite mediche con i 'Citizens' e poi firmerà il suo nuovo contratto con la squadra di Pep Guardiola .

Milan, via Reijnders: come sostituire l'olandese?

Come lo sostituirà il Milan? Il direttore sportivo Igli Tare, secondo il 'CorSport', ha intenzione di sostituirlo con ... un altro Reijnders. Più precisamente: un giocatore non così conosciuto ai più, ma che ha già mostrato qualità di alto livello tanto da essere pronto per il salto in una big, in cui possa essere in grado di fare la differenza sin da subito.