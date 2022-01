Calciomercato, i movimenti delle big: retroscena Juve-Muriel, novità Roma

Non solo il calciomercato del Milan: anche le altre big del campionato di Serie A stanno lavorando per rinforzare le loro squadre

Renato Panno

CALCIOMERCATO SERIE A — Non solo il Milan è attento al calciomercato, anche le altre big di Serie A stanno facendo in modo di rimediare ad alcune mancanze presente in rosa. La Roma è pronta ad accogliere Sérgio Oliveira, Lazio e Napoli lavorano già per la prossima stagione. Nelle prossime schede ecco tutti gli aggiornamenti!

LAZIO — La Lazio per ora non potrà operare sul mercato a causa dell'ormai famoso indice di liquidità. Per questo motivo si muove per giugno e punta dritto su Nedim Bajrami, trequartista albanese dell'Empoli, che in stagione ha già totalizzato 5 gol e 4 assist.

JUVENTUS — Il grave infortunio di Federico Chiesa, out per tutta la stagione dopo l'infortunio al legamento crociato, potrebbe cambiare i piani della Juventus. Attenzione a possibili aggiornamenti nelle prossime settimane: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio la prima idea porta a Serdar Azmoun. Intanto il pensiero bianconero va sempre all'attacco. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' c'è stato un tentativo per Luis Muriel, ma l'Atalanta non ha nessuna intenzione di venderlo a gennaio.

NAPOLI — Dopo l'ufficialità di Lorenzo Insigne al Toronto FC, è già partita la caccia al suo sostituto, che arriverà a luglio. Secondo quanto riferisce 'Rai Sport' gli azzurri si iscrivono alla corsa a Julian Alvarez, spesso accostato anche al Milan. Intanto il Qatar piomba su Dries Mertens, ma il belga per il momento è bloccato dall'opzione che il Napoli ha nel suo contratto valida fino alla prossima estate.

ROMA — Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' l'arrivo di Sérgio Oliveira dal Porto sembra ormai solo questione di giorni: i giallorossi lo accoglieranno in prestito con diritto di riscatto. In uscita attenzione alle voci su Borja Mayoral che giungono dalla Spagna. C'è l'interesse del Getafe. Ecco le Top News di ieri sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia