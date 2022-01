Calciomercato, i movimenti delle big – Juve, svanisce il sogno Pogba

Non solo il calciomercato del Milan: anche le grandi squadre del campionato di Serie A stanno lavorando per rinforzare le loro rose

Enrico Ianuario

CALCIOMERCATO SERIE A — Non solo il Milan si sta muovendo sul calciomercato. Anche le altre grandi squadre del campionato di Serie A stanno lavorando per rinforzare le loro rose. La Juventus potrebbe dire definitivamente addio ad un vecchio desiderio di mercato, mentre giungono diverse novità da Napoli, Lazio e Roma. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

INTER — Attualmente in prestito allo Spezia, Eddie Salcedo non sta trovando grande spazio nella squadra di Thiago Motta. Proprio per questo motivo, secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'attaccante di proprietà dell'Inter potrebbe cambiare casacca. Il classe 2001 è richiesto da Cagliari e Genoa.

LAZIO — Matias Vecino non lascerà l'Inter in questa sessione di mercato. Lo riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, secondo il quale l'uruguayano avrebbe intenzione di finire la stagione a Milano e poi trasferirsi altrove a giugno. Il centrocampista interessa alla Lazio, club che dovrà trovare una soluzione per sopperire all'addio di Lucas Leiva.

ROMA — Nelle ultime ore il nome di Joao Moutinho, centrocampista in forza al Wolverhampton, è stato accostato alla Roma di José Mourinho. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il calciatore 35enne non interessa al club di proprietà della famiglia Friedkin.

NAPOLI — Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', l'avventura di Naithan Nandez al Cagliari pare essere arrivata ai titoli di coda. Dopo l'interesse estivo dell'Inter, questa volta sembra che sia il Torino il club candidato per acquistare l'ex Boca Juniors. Secondo il quotidiano sportivo, però, anche il Napoli avrebbe fatto un sondaggio sul centrocampista. Gli azzurri vorrebbero acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma per far spazio a Nandez bisognerebbe cedere Demme. Dall'altra parte i rossoblù chiedono non meno di 20 milioni di euro per il classe 1995.

JUVENTUS — Il sogno bianconero ha un nome e un cognome: Paul Pogba. L'ex centrocampista della Juventus, oggi in forza al Manchester United, avrebbe però fatto una richiesta particolare ai 'Red Devils'. Secondo quanto riferisce 'Star', il centrocampista francese avrebbe chiesto al club inglese di essere ceduto al Real Madrid.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI