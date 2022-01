Calciomercato, i movimenti delle big – Juve, due top player verso Londra

Non solo il calciomercato del Milan: anche le grandi squadre del campionato di Serie A stanno lavorando per rinforzare le loro rose

Enrico Ianuario

CALCIOMERCATO SERIE A — Tanti movimenti di calciomercato anche per le grandi squadre del campionato di Serie A. La Juventus, dopo aver acquistato Dusan Vlahovic, starebbe lavorando per due cessioni di due top player. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

ROMA — Secondo 'calciomercato.com', Il Valencia sta spingendo per Amadou Diawara della Roma. Il centrocampista è in uscita dai giallorossi e il club spagnolo è pronto a prenderlo in prestito pagando anche l'ingaggio.

INTER — Con il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria, il centrocampo dell'Inter è numericamente a posto. Secondo 'calciomercato.com', se Matias Vecino dovesse andar via adesso alla Lazio, allora i nerazzurri potrebbero fiondarsi su Davide Frattesi e anticipare un colpo previsto per la prossima estate.

LAZIO — Sul punto di partenza dal primo giorno di mercato, complice il poco spazio trovato in questa prima metà di stagione, Miranchuk sembrava destinato a dover lasciare l'Atalanta. Poi l'infortunio e i problemi di Ilicic hanno fatto pensare che il russo potesse restare a Bergamo, ma qualcosa pare sia nuovamente cambiato. Secondo 'calciomercato.com', Maurizio Sarri avrebbe chiesto un vice Immobile, considerato l'addio di Muriqi trasferitosi al Mallorca. L'allenatore della Lazio però non vorrebbe una prima punta, ma un trequartista. Il nome di Miranchuk è quello individuato dai biancocelesti che starebbero lavorando per il prestito.

NAPOLI — Il Napoli è ormai certo di perdere Lorenzo Insigne, il quale ha trovato un accordo con il Toronto. Secondo 'calciomercato.com', due sono i nomi del possibile post Insigne: Alessio Zerbin e Giacomo Raspadori. Il primo è di proprietà del club di De Laurentiis, ma attualmente è in prestito al Frosinone in Serie B con cui ha collezionato 6 gol e 2 assist in 14 presenze. Il sogno è proprio Raspadori. Un anno più giovane di Zerbin, è già al suo secondo anno in Serie A. Il talento del Sassuolo è stato contatto dall'Inter, ma pare che i nerazzurri vogliano virare con più decisione su Scamacca. Raspadori, dunque, potrebbe essere il futuro del Napoli, ma c'è da soddisfare le richieste del Sassuolo che chiede 25-30 milioni di euro per il campione d'Europa.

JUVENTUS — Secondo 'Sky Sport', il Tottenham è ad un passo da Dejan Kulusevski. Gli 'Spurs' acquisterebbero il calciatore della Juventus in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. Insieme a lui anche Rodrigo Bentancur, il quale si trasferirà alla corte di Conte per 30 milioni di euro bonus compresi. Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI