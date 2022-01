Calciomercato, i movimenti dei big: Roma, c’è Oliveira. Mertens verso l’addio

Non solo il Milan attivo sul calciomercato invernale. Tante le novità che riguardano le big del campionato di Serie A, con la Roma che è pronta a chiudere per Sergio Oliveira. In casa Napoli non si respira un clima sereno, con Dries Mertens che potrebbe dire addio. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.