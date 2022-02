Calciomercato – Dalla Spagna: Haaland, accordo con il Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato estero: Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, avrebbe trovato un accordo con il Real Madrid

Il Real Madrid per la prossima stagione vuole costruire un attacco atomico. Dopo Kylian Mbappé, infatti, potrebbe arrivare anche Erling Haaland. L'attaccante del Borussia Dortmund, secondo quanto scritto dal quotidiano catalano Sport, avrebbe raggiunto un accordo con il Real Madrid. La volontà è quella di portare l'ex Salisburgo in Spagna già la prossima estate, mentre in Germania sono convinti che il norvegese possa rimanere per un'altra stagione. Il Real Madrid, per abbassare il prezzo di 75 milioni di euro richiesti dal Dortmund, sarebbe pronto a inserire il cartellino di Luka Jovic. Staremo a vedere. Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.