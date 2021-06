Calciomercato – Gomez-Castillejo: Milan e Siviglia ne stanno parlando

Le ultime sul calciomercato del Milan: SportMediaset si sofferma sul possibile tra il Papu Gomez e Samu Castillejo

Occasione di calciomercato per il Milan. L'argentino Papu Gomez, classe 1988, ex fantasista dell'Atalanta oggi al Siviglia, nella Liga spagnola, può tornare nella nostra Serie A. Lo farebbe, appunto, per vestire la maglia rossonera. In cambio, alla squadra andalusa, andrebbe l'esterno offensivo Samu Castillejo. L'indiscrezione, lanciata da Repubblica nella giornata sembra trovare conferma.