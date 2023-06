Calciomercato – Frattesi, sarà Milan o Inter? Le chiavi delle due squadre

Nella sua recente intervista alla 'rosea', Frattesi ha lasciato un indizio: vuole giocare da mezzala in un centrocampo a tre. Inter e Juve lo hanno fatto nell'ultima stagione, il Milan lo farà, alternando il 4-3-3 al 4-2-3-1. Insomma, la partita è aperta e il Sassuolo è protagonista. Il club emiliano, per lasciar andare via Frattesi, chiede 40 milioni di euro e, ovviamente, sta dialogando con tutti.

Il Diavolo potrebbe inserire Colombo nella trattativa — Ha visto la Juve, parla con l'Inter, incontrerà il Milan. Il meeting tra Carnevali e Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo, slitterà a metà della prossima settimana. Ma il particolare non inciderà. Si prenderà Frattesi chi farà l'offerta migliore, più decisa nei tempi, nelle cifre e nelle idee. Qual è la chiave dell'Inter per arrivare prima di tutti sul ragazzo? Non appena avrà venduto Marcelo Brozović, che sia all'Al-Nassr o al Barcellona, affonderà il colpo.

I nerazzurri, d'altronde, avevano trovato una base d'intesa sui 35 milioni di euro più Samuele Mulattieri. Il Milan invece può giocarsela con un’offerta migliore e convincendo Frattesi che sarebbe centrale per i prossimi anni di vita rossonera: l’anima italiana di un centrocampo da costruire. E può offrire al Sassuolo, oltre che tanti soldi, il cartellino di Lorenzo Colombo, già più avanti nel percorso di crescita e più pronto per la Serie A. Particolare da non sottovalutare: l'agente di Colombo è lo stesso Riso. Milan, via anche Theo e Leao? Le ultime >>>