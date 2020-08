Calciomercato – Franco Ordine: “Tonali? Se il Milan lo prende…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Franco Ordine, intervenuto a “Tutti convocati“, trasmissione in onda su Radio 24, ha parlato dell’offensiva del Milan per Sandro Tonali: “Tonali? Stiamo ribaltando il clichè per cui il Milan era il cugino povero dell’Inter. C’è anche da apprezzare il tempismo e la proposta, inedita e intelligente, fatta dai rossoneri al Brescia. Il Milan vuole evitare l’obbligo di riscatto, ma pagando 10 milioni il prestito fa capire a Cellino di non essere intenzionato a prendere il giocatore solo per un anno. La questione davvero interessante è capire se il Milan riuscirà a prendere sia Tonali, sia Bakayoko. Se dovesse farcela, con Bennacer e Kessie si formerebbe un quartetto di altissimo livello”.

Su Ibrahimovic: “Ibrahimovic ha cambiato la vita del Milan non con gol e assist, ma alzando l’intensità degli allenamenti e con una leadership che imposto sul resto dello spogliatoio. Per questo lui voleva il riconoscimento del suo ruolo da numero uno, per un anno è uno scandalo”.

