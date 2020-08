Calciomercato Fiorentina – Ribery porta un altro rinforzo dal Bayern Monaco

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – L’aiuto di Franck Ribery per portare alla Fiorentina un altro giocatore del Bayern Monaco. È l’ultima indiscrezione lanciata da Sky Sport: interesse per Javi Martinez.

La dirigenza viola avrebbe chiesto ufficialmente ai tedeschi la disponibilità dello spagnolo classe 1988. Javi Martinez alla Fiorentina sarebbe un ottimo colpo. Parliamo di un giocatore di grandissima esperienza, che in mezzo al campo può ancora fare la differenza.

In questa stagione non ha accumulato un gran minutaggio, è la riserva del Bayern Monaco, ma ha comunque collezionato 24 presenze tra tutte le competizioni. Anche in Champions League. Il contratto di Javi Martinez con i bavaresi scadrà il prossimo giugno 2021.

IL MILAN HA TROVATO IL VICE-KESSIE? >>>