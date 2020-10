Calciomercato Fiorentina – Piatek vuole tornare in Italia: i viola ci pensano

Calciomercato Fiorentina: il centravanti sarà Piatek?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina, alla ricerca di un nuovo centravanti in queste fasi finali del calciomercato, può tornare, con vigore, su Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco, classe 1995, ha giocato in Serie A già con Genoa e Milan e vorrebbe far ritorno nel nostro Paese. L’Hertha Berlino lo aveva prelevato nel gennaio scorso dal club rossonero per 27 milioni di euro. Ora, per farlo partire, ne chiede 25. L’operazione Piatek, per la Fiorentina, andrebbe in porto in caso di cessione di Federico Chiesa. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>