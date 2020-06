Calciomercato – Clamoroso Piatek: tornerà in Italia?

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Non è da escludere un clamoroso ritorno in Italia per Krzysztof Piatek. Il polacco, dopo le esperienze con le maglie di Genoa e Milan, è volato in Bundesliga tra le fila dell’Hertha Berlino, dove ha segnato 5 gol in 16 presenze complessive. Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’ è la Fiorentina ad essere interessata al ‘Pistolero’. dopo la porta in faccia chiusa dal Torino per Andrea Belotti, valutato 70 milioni di euro.

