Calciomercato Fiorentina – Piatek è il prescelto per l’attacco: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ la Fiorentina ha scelto il suo bomber per l’anno prossimo: si tratta di Krzysztof Piatek. C’è però ancora distanza con l’Hertha Berlino, proprietaria del cartellino del giocatore. I tedeschi vorrebbero 30 milioni di euro per lasciar partire il polacco, mentre la Viola punta ad uno sconto. Con il passare dei giorni la situazione potrebbe cambiare e con 25 milioni l’affare potrebbe essere portato a conclusione. Piatek, ex attaccante di Genoa e Milan, sarebbe pronto al ritorno in Italia.

