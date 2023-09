Calciomercato Fiorentina – Amrabat al Manchester United: le ultime news

Sofyan Amrabat lascia la Fiorentina e la Serie A per il Manchester United in Premier League: ecco cifre e formula del suo trasferimento

Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino di passaporto olandese, spesso accostato al Milan dai 'rumors' di calciomercato, lascia la Fiorentina in quest'ultimo giorno della sessione estiva. Non si trasferirà, però, in rossonero, bensì in Inghilterra, al Manchester United.