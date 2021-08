Calciomercato – Fatta per Odriozola alla Fiorentina, domani l’arrivo in Italia

Un ex obiettivo di calciomercato del Milan sta per raggiungere l'Italia: si tratta di Alvaro Odriozola, che diventerà un giocatore della Fiorentina

Alvaro Odriozola e un destino che si chiama Italia, Milan permettendo. I rossoneri, infatti, hanno trattato l'arrivo del terzino spagnolo dopo l'impossibilità di chiudere l'affare Diogo Dalot con il Manchester United. Una trattativa che si è conclusa con un nulla di fatto, con Paolo Maldini che ha deciso di chiudere in fretta per l'arrivo di Alessandro Florenzi. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio è fatta per il passaggio del giocatore alla Fiorentina in prestito secco. Domani è previsto l'arrivo in Italia per le visite mediche. Bakayoko, Jesus Corona e non solo: ecco le top news sul calciomercato del Milan.