Calciomercato – L’ex Milan Balotelli al Bari? Ecco le parole di Schira

Calciomercato: Mario Balotelli, ex attaccante del Milan che ora gioca con il Genoa, in questi giorni è stato accostato al Bari.

Mario Balotelli, ex calciatore del Milan che pochi mesi fa è tornato a giocare in Serie A con la maglia del Genoa, potrebbe diventare uno dei noni più interessanti in questa sessione di calciomercato. Fino ad ora, il numero 45 ha giocato solo 6 partite in rossoblù, entrando sempre dalla panchina. In totale, Balotelli ha giocato 56 minuti con la sua nuova maglia e, nelle prime due partite, ha rimediato altrettanti cartellini gialli.