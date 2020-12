Calciomercato – Ex Milan: Sampdoria, contatti con Cutrone: le ultime / News

Calciomercato Sampdoria, contatti con Cutrone

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Dopo la promozione in prima squadra con il Milan, la carriera di Patrick Cutrone sembrava essere in discesa. Nell’estate 2019, però, i rossoneri decidono di cederlo al Wolverhampton dopo l’esplosione di Krzysztof Piatek, rivelatosi qualche mese dopo un ‘fuoco di paglia’. In Inghilterra la scintilla non scatta e quindi ill nuovo ritorno in Italia con la Fiorentina, in prestito. Cutrone non riesce ad imporsi nemmeno in Toscana, con la Viola che ha ormai deciso di non esercitare il diritto di riscatto a disposizione.

Altra finestra di calciomercato, altro cambio maglia in arrivo. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’ il suo nuovo agente, Federico Pastorello, è già al lavoro per trovare una sistemazione al classe 1998, che ha diverse richieste dalla Serie A. Genoa e Bologna hanno dimostrato un certo interesse, così come il Benevento, ma nelle ultime ore c’è da registrare l’inserimento della Sampdoria. Il presidente, che stringe ottimi rapporti con Pastorello, potrebbe decidere di regalare fare questo regalo al suo allenatore Claudio Ranieri. Calciomercato Milan: gol al Diavolo come Hauge, interessa per l’attacco >>>