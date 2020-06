Calciomercato – Ex Milan, Niang: “Futuro? Sono felice al Rennes”

CALCIOMERCATO – Mbaye Niang, ex attaccante del Milan, attualmente in forza al Rennes, nell’intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport ha parlato del suo futuro. Ecco le dichiarazioni di Niang.

“Ho sempre detto che il Rennes è il mio club e il 22 sarò presenta alla ripresa degli allenamenti. Per me non è un fallimento continuare a giocare qui, anzi il contrario. – spiega Niang – Il problema sono le persone che vogliono mettere in giro certi rumors, ma per me non c’è nessun problema. Sono un giocatore del Rennes e sono felice di questo”. INTANTO RANGNICK VUOLE PUNTARE SU UN GIOCATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>