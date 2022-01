Calciomercato – Ex Milan: Lapadula verso la Lazio al posto di Muriqi

Gianluca Lapadula è un obiettivo di calciomercato della Lazio. Il centravanti italo-peruviano dovrebbe sostituire il kosovaro in uscita

Come riferito da 'gazzetta.it', sono ore decisive, queste, in casa Lazio , per il possibile trasferimento di Vedat Muriqi al CSKA Mosca . La cessione dell'attaccante kosovaro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro metterebbe le cose a posto per quanto riguarda l'indice di liquidità.

E come vice di Ciro Immobile salgono le quotazioni di Gianluca Lapadula, classe 1990, ex attaccante del Milan in uscita dal Benevento. L'attaccante italo-peruviano, dunque, autore di 8 gol in 29 partite con la maglia rossonera nella stagione 2016-2017, si appresta a far ritorno nel campionato di Serie A.