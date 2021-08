Calciomercato – Ex Milan: la Salernitana punta lo svincolato Musacchio

Mateo Musacchio, ex difensore di Milan e Lazio, è un obiettivo di calciomercato della Salernitana di Fabrizio Castori. Ma c'è un'alternativa

Mateo Musacchio, classe 1990, ex difensore del Milan e della Lazio, è un obiettivo di calciomercato per la Salernitana, neo-promossa in Serie A. Lo ha riferito 'gazzetta.it', che ha anche specificato come si siano intensificati i contatti tra il centrale argentino di passaporto spagnolo ed il club campano.