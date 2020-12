Calciomercato – Ex Milan, Honda: contatti con una squadra portoghese

Calciomercato, Honda in Portogallo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Una carriera da vero e proprio giramondo per Keisuke Honda. L’ex giocatore del Milan, attualmente di proprietà del Botafogo, potrebbe nuovamente cambiare aria e ritornare in Europa. Dopo essere passato da Olanda, Italia, Messico, Australia e Brasile, adesso il giapponese potrebbe sbarcare in Portogallo. Come riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, la Portimonense, club di prima divisione portoghese, ha offerto un contratto al giocatore, in scadenza a febbraio con il club brasiliano. Honda potrebbe così dare il via ad una nuova avventura. Calciomercato Milan: gol al Diavolo come Hauge, interessa per l’attacco >>>