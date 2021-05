Calciomercato, ecco le date delle sessioni per la stagione 2021/2022

Il Consiglio Federale svoltosi in data odierna ha stabilito le date di apertura e chiusura delle prossime sessioni di calciomercato

Il Consiglio Federale svoltosi in data odierna, oltre a decretare una norma anti SuperLega, ha deciso apertura e chiusura delle sessioni di calciomercato per la stagione 2021-2022. La finestra estiva inizierà giovedì 1° luglio e terminerà martedì 31 agosto 2021. Già dal 24 maggio in poi, però, si potranno depositare gli accordi preliminari. Quella invernale invece si svolgerà nell'arco di tempo che andrà dal 3 al 31 gennaio 2022.