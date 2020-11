Calciomercato – Ds Spezia: “Pobega? Il Milan non ha voluto mollarlo”

Ultime Notizie Milan News: le parole del ds dello Spezia

MILAN NEWS – Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato di Tommaso Pobega. Il centrocampista ha già segnato ben 4 gol in 7 presenze stagionali, di cui 2 in campionato, contro Juventus e Benevento, e la doppietta realizzata con la maglia della Nazionale Italiana Under 21 in Islanda. Ecco cosa ha detto.

“Pobega è in un momento magico e di questo siamo felici. Siamo molto contenti, ma lo saremmo stati di più se il Milan ci avesse concesso un diritto di riscatto libero senza il controriscatto. Ma il Milan e il suo ds Massara sanno bene che è un giocatore di prospettiva e per questo non hanno voluto mollarlo definitivamente”. Intanto dalla Spagna danno per chiusa la trattativa per Szoboszlai. VAI ALLA NOTIZIA>>>