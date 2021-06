Calciomercato – Donnarumma, lunedì le visite con il PSG. E Navas …

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma svolgerà le visite mediche con il PSG soltanto dopo Italia-Galles. Keylor Navas arrabbiato per il suo arrivo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, nei prossimi giorni, diventerà ufficialmente il nuovo portiere del PSG. Sebbene, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, si stiano allungando i tempi per la firma sul contratto e per l'ufficialità del trasferimento.