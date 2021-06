Calciomercato – Donnarumma, cambio tra i fischi. Oggi visite con il PSG

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma svolgerà oggi le visite mediche con il PSG. Ieri, intanto, sostituito tra i fischi all'Olimpico contro il Galles

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma sosterrà oggi, a Roma, le visite mediche con il PSG. Superati i test, ci sarà il via libera per la firma sul contratto che, per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2026, legherà l'ormai ex portiere del Milan alla squadra francese. L'ingaggio sarà di 10 milioni di euro netti a stagione.

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Donnarumma, dunque, diventerà compagno di squadra di Marco Verratti. Le visite mediche sono soltanto una formalità prima dell'annuncio ufficiale di Donnarumma al PSG. Sono state 'incastrate' tra gli impegni della Nazionale Italiana agli Europei.

A Roma è già arrivato Christophe Baudot, medico sociale del PSG, con il suo staff. Donnarumma verrà sottoposto ai controlli tra poco (è andato in una clinica con Gianluca Vialli) e poi potrà sottoscrivere l'accordo con il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi. Nel tardo pomeriggio, poi, salirà sul treno per Firenze con gli altri Azzurri per raggiungere il centro federale di Coverciano.

Intanto, ha sottolineato la 'rosea', ieri Donnarumma è stato sostituito tra i fischi dello stadio 'Olimpico' al termine di Italia-Galles, quando il C.T. Roberto Mancini lo ha tolto dal campo per regalare qualche minuto al suo secondo, Salvatore Sirigu. Non un bel modo di salutare il proprio Paese.