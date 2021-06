Calciomercato – Domani potrebbe arrivare la firma di Donnarumma al PSG

Secondo le ultime indiscrezioni, Gianluigi Donnarumma è vicinissimo al PSG. La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare anche domani

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante 'Calciomercato l'originale', Gianluigi Donnarumma avrebbe deciso il suo futuro. Secondo l'esperto di mercato, il portiere ex Milan potrebbe firmare domani per il Paris Saint Germain. Il classe '99 firmerà un contratto di 5 anni dove guadagnerà 60 milioni di euro totali più bonus, dunque 12 milioni di euro all'anno. Juventus e Barcellona, a meno di soprese, sono fuori dalla corsa per Donnarumma. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.