Calciomercato – Di Marzio: “Domani Messi potrebbe partire per Parigi”

Secondo Gianluca Di Marzio, è tutto pronto per il trasferimento di Lionel Messi al PSG: la 'pulce' potrebbe partire domani per Parigi

Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio quella relativa all'addio al Barcellona di Lionel Messi. 21 stagioni con la maglia 'blaugrana', dalle giovanili alla prima squadra, conditi da 6 palloni d'oro e 4 Champions League tra i numerosi trofei vinti durante questi anni. Il futuro della 'pulce' sarà sotto l'ombra della Tour Eiffel, dove si aggregherà al PSG per dare vita ad una super squadra composta da Mbappe, Neymar, Verratti, Sergio Ramos e Donnarumma, tanto per citarne alcuni. Secondo Gianluca Di Marzio, il fuoriclasse argentino domani potrebbe salutare i suoi ormai ex compagni di squadra e subito dopo partire per Parigi.