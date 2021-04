Calciomercato – Di Maria: “Sarebbe meraviglioso avere Messi al Psg”

Angel Di Maria, calciatore del Psg, ha parlato della possibilità che Lionel Messi, attaccante del Barcellona, si trasferisca in Francia

Angel Di Maria, calciatore del Psg, ha rilasciato un'intervista a BeIN Sports. Di Maria ha parlato della possibilità che Lionel Messi, campione del Barcellona, si trasferisca in Francia al termine della stagione: "Avere Messi come compagno di squadra sarebbe meraviglioso. Leo però oggi è un giocatore del Barcellona e ​​ha un contratto, vedremo cosa succederà in estate... Parlo molto con lui e gli dico sempre che l'importante è la sua felicità e quella della sua famiglia. È difficile dire altro". Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.