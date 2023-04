Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Maldini ci prova per Firmino a zero”

Il Milan , come noto, per la prossima sessione di calciomercato estivo, vorrebbe intervenire in attacco, dato anche il sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic , quantomeno da calciatore. E i nomi che si sono fatti per il reparto avanzato del Diavolo sono stati diversi, da Marko Arnautovic a Boulaye Dia . Ma quello che arriva dall'Inghilterra è un nome che stuzzica parecchio le fantasie dei tifosi rossoneri.

Secondo quanto riferito da 'Liverpool Echo', infatti, Paolo Maldini avrebbe messo gli occhi su Roberto Firmino, attaccante dei Reds. Il brasiliano è in scadenza di contratto al termine della stagione e già era stato accostato alla Juventus in passato, ma sembrerebbe che il Milan abbia dato un'accelerata importante per riuscire a garantirsi le sue prestazioni a parametro zero.