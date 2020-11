Calciomercato – Dall’Inghilterra: Balotelli, Raiola è in trattativa con un club

Ultime Notizie Calciomercato: Balotelli in Inghilterra?

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO – Mario Balotelli riparte dall’Inghilterra. L’ex Milan, dopo l’esperienza al Brescia, è ancora senza squadra, ma la situazione potrebbe cambiare a breve.

Secondo quanto scritto dal The Sun, infatti, Mino Raiola sarebbe in trattativa con Chien Lee e Paul Conway, presidenti del Barnsley. La squadra è attualmente al sedicesimo posto della Championship inglese. Vedremo se Balotelli deciderà di ripartire dalla Serie B inglese. Ricordiamo che l'attaccante è stato accostato in queste ultime ore anche alla Fiorentina, con SuperMario che riabbraccerebbe nuovamente Cesare Prandelli dopo l'esperienza in Nazionale.