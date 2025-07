Calciomercato, dall’Arabia: Fofana l’alternativa a Kessié per l’Al Ahli?

Il calciomercato continua a far parlare di sé: l'Al Ahli punta Youssouf Fofana del Milan in caso di una partenza di Kessie

Il calciomercato continua a far parlare di sé e, in particolare, i movimenti dell'Al Ahli sembrano incrociarsi con le dinamiche europee. Secondo quanto riportano fonti dall'Arabia Saudita, il centrocampista del Milan, Youssouf Fofana, sarebbe diventato uno degli obiettivi principali per l'Al Ahli qualora si concretizzasse la potenziale partenza di Franck Kessié, ex milan, dal club saudita.