Calciomercato – Dalla Spagna: Mbappé vuole il Real Madrid

Kylian Mbappé vuole lasciare Parigi per trasferirsi al Real Madrid in questo calciomercato. Possibile assalto a Ronaldo da parte del PSG?

Riccardo Varotto

Kyllian Mbappè potrebbe lasciare il Paris-Saint Germain e andare al Real Madrid in questa sessione di calciomercato. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha intenzione di rinnovare, quindi il club di Parigi potrebbe aprire alla cessione per evitare di perdere a zero il numero 10 della Francia.

Secondo le voci che arrivano dalla Spagna, Mbappé non sarebbe così entusiasta dell'arrivo di Lionel Messi. L'argentino si prenderebbe la scena assieme a Neymar, mettendo un pò in ombra l'ex Monaco. L'esterno del PSG vorrebbe trasferirsi al Real Madrid per ritrovare il compagno di Nazionale Karim Benzema. El Chiringuito TV fa sapere che il fuoriclasse francese chiederà un incontro con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, al fine che quest'ultimo si sieda a tavolino con i Blancos e negozi il suo trasferimento.

Se dovesse partire Mbappé, non è da escludere che il Paris-Saint Germain vada all'assalto di Cristiano Ronaldo per comporre un tridente da sogno con Messi e Neymar. Puro calcio spettacolo.