Calciomercato – Dalla Serbia: “L’Inter tratta con il Real Madrid per Jovic”

Secondo la stampa serba, l'Inter sarebbe vicina all'ingaggio di Luka Jovic, ex Eintracht, ormai fuori dai piani di Ancelotti al Real Madrid

Secondo la stampa serba, l'Inter sarebbe vicina all'ingaggio di Luka Jovic , ex attaccante dell'Eintracht Francoforte, ormai fuori dai piani tattici di Ancelotti al Real Madrid . Nelle scorse settimane Jovic è stato accostato a diverse società, tra cui il Milan , ma ora i nerazzurri sembrano in vantaggio.

Dopo aver ingaggiato Edin Dzeko per sostituire Romelu Lukaku, i campioni d'Italia in carica vorrebbero rafforzare ancora il reparto offensivo. Il Real Madrid, però, vuole cedere il serbo a titolo definitivo e non prestarlo nuovamente, come accaduto in passato. Staremo a vedere l'evolversi della situazione nelle prossime ore. Milan, è fatta per Florenzi: ecco le cifre e la formula dell'operazione.