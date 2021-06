Calciomercato – Dalla Francia: Donnarumma non guadagnerà 12 milioni

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, Gianluigi Donnarumma non guadagnerà 12 milioni annui come si è detto finora

Ormai è soltanto questione di giorni prima che Gianluigi Donnarumma diventi un nuovo calciatore del Psg. Il portiere classe 1999 ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan, che gli offriva 7 milioni di euro + 1 di bonus. Da diversi giorni le indiscrezioni parlano di un contratto quinquennale a 12 milioni euro annui per Gigio: un'operazione complessiva di 60 milioni di euro, dunque. Attenzione però alla correzione che arriva dalla Francia: stando a quanto riporta 'L'Equipe', infatti, l'ingaggio di Donnarumma non sarebbe affatto di 12 milioni, bensì di 10 milioni a cui però potrebbero aggiungersi alcuni bonus fino ad arrivare a quella cifra. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro