Calciomercato – Dalla Francia: anche il Milan in corsa per Depay

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Oltre al Barcellona, che da tempo lo ha messo nel mirino, Memphis Depay, attaccante che a fine stagione lascerà il Lione a parametro zero, interessa anche a tre squadre italiane: Milan, Juventus e Inter stanno infatti seguendo con grande attenzione la situazione del giocatore olandese. Lo riferisce France Football, secondo cui non sarebbe così scontato un approdo dell’olandese in blaugrana anche perché resta da valutare il futuro di Koeman sulla panchina dei catalani.

NOVITA’ IMPORTANTI SUL FUTURO DI KOUADIO KONE’>>>