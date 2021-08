Calciomercato – Cutrone è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli

Ormai è ufficiale: l'ex attaccante del Milan Patrick Cutrone è un nuovo calciatore dell'Empoli. Ecco la formula e le cifre dell'affare

Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, è un nuovo calciatore dell'Empoli. Il classe 1998 arriva nella squadia di Aurelio Andreazzoli in prestito secco dal Wolverhampton, club che detiene il cartellino del giocatore. La sua esperienza in terra inglese non è mai andata bene, così come le due avventure in prestito al Valencia e alla Fiorentina non sono da incorniciare. Adesso Cutrone cerca il riscatto ripartendo dalla Serie A e dall'Empoli neo promosso nel massimo campionato italiano.