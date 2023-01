Calciomercato – Contatti tra Roma e Leeds per Zaniolo

Roma, il Leeds piomba su Nicolò Zaniolo

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira in esclusiva, infatti, sembra che nelle ultime ore si sia inserito un club di Premier League nella corsa per Zaniolo, ovvero il Leeds. Le parti sarebbero in contatto per accordarsi per un eventuale trasferimento. Se l'affare dovesse andare in porto rimarrebbe beffato il Milan.