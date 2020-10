Calciomercato – Colpo PSG: prende Kean dall’Everton

Calciomercato PSG: colpo per Leonardo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NEWS – Il PSG di Thomas Tuchel abbraccerà presto un nuovo calciatore. Il direttore sportivo Leonardo, infatti, ha chiuso per un attaccante, utile per rimpolpare la rosa dei Campioni di Francia in carica. Arriverà quindi al PSG, con la formula del prestito, Moise Kean dall’Everton. L’attaccante italiano, classe 2000, chiuso dall’esplosione di Dominic Calvert-Lewin nella Merseyside, farà dunque da riserva all’ex interista Mauro Icardi. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>