Calciomercato – Chukwuemeka vola in Germania: ecco il Borussia Dortmund

Carney Chukwuemeka , centrocampista anglo-austriaco di 21 anni, è il nuovo rinforzo del Borussia Dortmund , che ha ufficializzato il suo trasferimento dal Chelsea . Il giovane talento, che aveva attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Milan , ha espresso la sua emozione nel giorno del suo annuncio con il club tedesco: “È davvero emozionante per me, e mi sento molto onorato di far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi al Signal Iduna Park e di contribuire al successo della squadra”, ha dichiarato Chukwuemeka.

Il centrocampista, che ha accumulato 37 presenze in Premier League, arriva in prestito dal Chelsea con un diritto di riscatto per il Borussia Dortmund. Nonostante la giovane età, Chukwuemeka ha già dimostrato il suo talento, tanto da essere stato convocato per le selezioni giovanili inglesi, dalla U17 alla U20. Tuttavia, il suo percorso a Londra ha vissuto una battuta d’arresto nelle ultime stagioni, spingendo il Borussia a puntare su di lui per il rilancio della sua carriera.