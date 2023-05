Calciomercato – Dalla Spagna: “Per Ceballos offerta dall’Italia”

Luka Modric, Toni Kroos e Marco Asensio sembrano vicini a un accordo con il Real Madrid per il rinnovo, mentre sarebbe diversa la situazione di Dani Ceballos: come riporta Marca, la società gli avrebbe presentato tre settimane fa una prima offerta di rinnovo che non ha convinto né il calciatore né gli agenti. Il centrocampista avrebbe "un'offerta importante dall'Italia", mentre Betis e Atletico resterebbero in attesa di sviluppi. Il calciatore, quindi, potrebbe sbarcare in Serie A e chissà che non possa rientrare nel mirino del calciomercato del Milan. Il giocatore, nelle scorse stagioni infatti, fu più volte assoccato ai rossoneri. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Sampdoria >>>