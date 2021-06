Calciomercato – Calhanoglu e i dubbi sul Qatar. Intanto il Milan…

Le ultime sul calciomercato del Milan: Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti relativi al rinnovo di Hakan Calhanoglu

Uno delle questioni più spinose per il calciomercato del Milan è il rinnovo di Hakan Calhanoglu . Il fantasista turco, che andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno , sta decidendo quale passo fare per la sua carriera. Qualche settimana si parlava di un addio certo, mentre negli ultimi giorni sembrerebbero essersi aperti dei piccoli spiragli. La situazione è in continua evoluzione.

Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti: "Calhanoglu non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del Milan, ma ha confermato i contatti con Paolo Maldini. L'offerta arrivatagli dal Qatar è molto forte a livello economico, ma non convince il giocatore del tutto, altrimenti avrebbe già firmato. Il contratto per Calhanolglu è sul tavolo, se lui vuole firmarlo, è ancora li. Se nel frattempo però il Milan dovrebbe prendere un sostituto di Calhanoglu, poi quel contratto sparisce".